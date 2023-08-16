「館長」陳之漢昨（15）日晚間在YOUTUBE開直播，聲稱槍擊案是民進黨開的槍，並要網友搜尋陳明文、典獄長、鍾文智、余天等關鍵字，他今下午直播又出示「TDR炒手鍾文智坑殺散戶，曾找綠委蔡易餘修法求脫罪」的新聞，指控民進黨幫詐團修法脫罪。對此，蔡易餘回應，他後續已請對方尋求釋憲管道爭取權利，全案與槍擊案時間點不對，並強調「說我是寶和會也太汙辱我」。

館長指出，蔡易餘是總統蔡英文的愛將，又是民進黨，為何民進黨專門幫詐欺、詐團修法，質疑民進黨側翼眼瞎，並指「坑殺下去會有多少人死知道嗎？」

對此，蔡易餘回應，他印象中，鍾曾在2016年與孫姓委任律師來陳情，提及現行證券交易法中對於TDR有立法未備，訴訟有違憲之虞，彼此溝通交換意見，他後來採納孫律師的法律見解，提出幾次質詢，也提出修法意見。

不過，金管會對於此修法表達反對意見後，他就沒繼續推動修法，只婉轉請鍾先生還是只能尋求釋憲管道爭取權利，而這些事都發生在2018年前，和館長槍擊案時間點根本不對。

蔡易餘強調，他不認識寶和會，也不知道鍾先生和他們有何關係？另外，他爸爸就是系出嘉義東門，說他是寶和會也太汙辱他。