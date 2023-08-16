林姓男子15日趁休假到屏東萬里桐浮潛，不料遇到海象差險遇難，所幸海巡獲報後立即出動遙控動力救生圈即刻救援。（海巡署提供／謝佳潾屏東傳真）

林姓男子15日趁休假到屏東萬里桐浮潛，不料遇到海象差點遇難，因體力透支導致無法獨立上岸，所幸海巡獲報後立即出動遙控動力救生圈即刻救援，並成功將林男救上岸，林男僅四肢受有些微擦傷，其餘無大礙。

海巡署指出，山海安檢所15日下午4點接獲民眾通報，有名男性遊客在萬里桐海域浮潛，疑似因風浪過大，導致體力不支、無法自行上岸，當下立即派員趕赴現場、並以遙控式動力救生圈拖帶海巡人員前往救援體力不支的民眾，不久後平安順利地將林男拖帶回岸際。

海巡人員說，林男僅四肢受有些微擦傷，其餘都無大礙，他向海巡人員表達感謝後，便自行返回民宿休養。

為此，海巡署再次呼籲民眾，從事水域遊憩活動時，務必評估天候、海象及活動範圍，並注意自身安全，若遇突發狀況或發生危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡人員將立即提供各項協助，並於第一時間投入救援。