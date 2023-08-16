外傳巴拉圭科技大學是空殼學校，用以騙取我國援助，外交部今天表示，該校是台巴推動教育合作的重要計畫，因實體校舍尚待興建，首屆學生暫借用巴國奧運委員會場地，並在台北科技大學完成課程，今年7月順利畢業，多名畢業生已在國際級企業任職，顯見成效良好。

外交部發言人劉永健指出，協助人才培育向來是我國與巴拉圭兩國合作的重點領域之一，「台灣巴拉圭科技大學」設有工業工程系、電機工程系、土木工程系及資訊工程系等四個科系，今年已是該計畫運作的第5年。

他說，由於該計畫實體校舍尚待興建，因此首屆109位學生於就學期間前兩年暫借用巴國奧運委員會的場地研習基礎課程，後兩年則因需要使用實習設備，因此來台在國立台北科技大學完成課程，並於今年7月31日順利畢業。

劉永健指出，我國與友邦的合作計畫皆以公開透明原則推動，此次賴清德副總統以總統特使身分受邀出席巴國新任總統就職典禮，訪問期間曾與「台灣巴拉圭科技大學」學生互動，隨團記者也實地採訪，外交部歡迎媒體查證。