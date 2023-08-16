廣東省政府就擴大就業容量、促進青年就業等方面提出16條措施，要求國有企業新聘高校畢業生數量不少於去年，並對到粵東粵西粵北工作者提供補貼。

廣東省政府辦公廳今發布《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》，明確延續階段性降低失業保險費率政策至明年底，支持各地出台政策為吸納就業能力強的行業企業提供有力支撐；鼓勵金融機構向吸納就業人數多、穩崗效果好且用工規範的實體經濟、小微企業發放貸款。

對今年招用離校2年內未就業大專院校畢業生、16至24歲失業青年的合資格企業，按每人1000元（人民幣，下同）給予單性補貼；全年募集6萬個以上見習崗位，吸納畢業2年內畢業生和失業青年參加；加大「大灣區青年就業計劃」支持力度，有條件地區可對青年每人每月提供最多2000元生活補助。

廣東全省國有企業新招用高校畢業生規模不低於去年，統籌考慮企業招聘高校畢業生人數、自然減員情況和現有職工工資水平等因素，今年給予一次性增人增資；做好全省考試錄用公務員、選調應屆優秀大學畢業生工作，穩定公務員招錄規模，提供不少於6.8萬個事業單位工作崗位面向高校畢業生招聘。

另外，將高校畢業生基層崗位補貼和基層就業補貼整合為「粵東粵西粵北地區就業補貼」，對到粵東粵西粵北地區合資格用人招用畢業2年內高校畢業生給予一定補貼，其中博士每人10000元，碩士每人7000元，其他每人5000元。