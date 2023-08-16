網路瘋傳科技廠桃色醜聞！群創光電一位已婚的許姓處長今（16）日突在臉書自爆，長期劈腿對象包括公司供應商、客戶，許男除了大吐自己的性癖好，還PO出3名女性的詳細個資，包含任職公司、姓名以及手機號碼，消息曝光後引發熱議。律師廖芳萱表示，該臉書內容已涉嫌違反個資法，若正宮未經過許男同意用其臉書PO文，就涉妨害電腦使用罪。

許男在臉書PO文表示，自己受不了現在的婚姻，多年來因價值觀、溝通問題非常痛苦，因此和公司供應商、客戶亂搞男女關係，且時間點重疊，「透過供應商來公司開會時間帶出去吃飯、開房間…一直到現在都還是持續進行中」。

許男列出與自己有染的3名已婚、離婚女性，包括對方的姓名、任職公司、手機電話、感情狀況等，並透露與這些女子的交往狀況，更透露自己的性癖，「因為她夠敢玩，所以我買了無數超多角色扮演、SM、各式情趣用品」。

許男坦言欺騙多人、跟不同人同時交往，自己很該死，「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息用身體換取資訊」，貼文引發熱議後，許男收到許多人關心後，再度發聲稱自己沒被盜帳號，「我自己做的事要負責，是我對不起人家！」不過目前許男疑似已關閉臉書。

有網友指稱，許男的臉書是他的正宮PO文，而內容把3名女性供應商任職的公司名稱、姓名還有手機號碼公布，律師廖芳萱表示，許姓處長臉書內容已涉嫌違反個人資料保護法，若是正宮經過許姓處長同意，而在許男臉書PO文，同樣是違反個資法，但若是正宮未經過許男同意，而私自使用臉書PO文，則是涉及妨害電腦使用罪。

違反個資法，依據個人資料保護法第41條，「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，而違反第20條第1項規定足生損害者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。

若涉犯妨害電腦使用行為，依據刑法第358的「無故入侵他人電腦」罪，依據該條規定：「無故輸入他人帳號密碼、破解使用之電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金」。