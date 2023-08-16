Darren邱凱偉分享兒子趣事。（時創影業提供）

林子閎、邱勝翊（王子）、邱凱偉（Darren）、陳璽安出席媒體茶敘。（時創影業提供）

時創影業製作的W劇場二部曲《沒有你依然燦爛》主演林子閎、邱勝翊（王子）、邱凱偉（Darren）、陳璽安16日出席媒體茶敘，Darren劇中飾演雜誌社記者「邱世健」，為了斷開喪女傷心事向孫可芳提出離婚並說：「我想要一個人。」結果轉頭就和鍾瑶街上熱吻，且外遇也疑似跟女兒的死有關聯。周旋在兩女中間的複雜關係，讓邱凱偉急著先幫自己擺脫「渣夫」標籤，「我其實沒有很渣，結束婚姻狀況後才遇到鍾瑶，渣的人明明就是鍾瑶！」

Darren現實中也對2歲多的兒子Travis很擔心，經常神經緊張地提醒老婆要好好看著他，搞得老婆每天戰戰兢兢，覺得伴君如伴虎；他爆料兒子除了發生過吃大便、吃彩色筆墨水的荒謬行為，「有一次我在上廁所，突然有一隻小手從胯下伸出來玩我的尿，當下是又好氣又好笑」，笑說兒子真的是好奇寶寶。聽得本來覺得結婚生小孩離自己還很遠的林子閎雙眼發亮，覺得這樣的親子互動太有趣了。Darren說，多了一個孩子後，夫妻之間雖然多了滿多爭吵，但也確實有讓夫妻關係昇華到不一樣的默契。

林子閎自曝劇中講笑話講太爛被打槍。（時創影業提供）

林子閎在劇中飾演不想上班的Rocker「李龍一」，因對樂團大失所望空降寶麗集團產品二線副理，原本打算軟爛耍廢混日子，卻碰上簡嫚書這隻剛報到的小綿羊，讓他總是忍不住搭手相救，在暗潮洶湧的職場鬥爭中，兩人漸漸培養出革命情感，成為互相信任的好搭檔。林子閎劇中被安排講笑話橋段，他笑說：「導演有叫我先想一些笑話，但實際演出後狂被導演打槍太爛，變成我演得很開心，但劇組人員壓力很大。」

陳璽安戲裡戲外都曾被戴綠帽。（時創影業提供）

陳璽安飾演寶麗集團執行長「盧慕雲」，和鍾瑶婚後生活不但時常被冷眼對待，還遭老婆戴綠帽，夫妻倆甚至數次因接送兒子小夏上幼稚園問題發生爭執，也因孫可芳是小夏的幼兒園老師進而熟識，同樣被另一半冷落的兩人相互取暖大吐婚姻苦水，莫名羈絆情愫也悄悄萌芽。現實中陳璽安也有被戴綠帽的經驗，「發現對方突然無緣無故失蹤兩、三天，最後竟然是跟別男人出遊，我後來很生氣跟對方理論，卻反被責怪還大吵一架，我就會想說是不是我哪裡做不夠好。」

Ｗ劇場二部曲《沒有你依然燦爛》由時創影業總經理賴聰筆擔任總製作人，方孝仁擔任製作人，並由金鐘導演許富翔率團隊，許芸齊、黃彥綺擔任編劇，集結簡嫚書、賴雅妍、孫可芳、林子閎、庹宗華、游安順、邱凱偉、鍾瑶、紀培慧、陳璽安、李芳雯、顏嘉樂、星卉、陳詩穎等人攜手演出，並加碼邀請橫跨電影電視的王子邱勝翊、郎祖筠、葛蕾、應朗丰擔綱特別演出。本劇定於9月3日起每周日晚間8點東森戲劇、晚間10點TVBS播出，晚間12點LINE TV一次上架2集。