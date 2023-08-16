2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。而今（16）日《美麗島電子報》就公布了最新2024總統大選民調，從結果中可以看到，民進黨總統參選人賴清德支持度為35.7％，國民黨總統參選人侯友宜則為21.9％，民眾黨總統參選人柯文哲21.7％，侯、柯兩人進入「黃金交叉」，侯友宜竄上第二。

根據《美麗島電子報》16日的8月中旬大選追蹤民調中可以看到，距離2024總統大選剩下不到五個月，現在的民調結果顯示賴清德獲得的支持度是35.7％、侯友宜21.9％、柯文哲21.7％，不投票或投廢票6.2％，未明確回答14.5％。

而與上個月的民調相比，侯友宜支持度升高2％，柯文哲則有2.3％的跌幅，雙方相差4.3％，導致侯、柯兩人進入「黃金交叉」，侯友宜竄上第二，至於第一名的賴清德，他的支持度則是小幅提昇了0.6％，目前在三腳督中依然領先其他兩人。

本次民調由《美麗島電子報》委由民調專家戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，針對全國22個縣市，設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，於8月11日與14、15日進行，共成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。