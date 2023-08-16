南投縣議長何勝豐要求縣府研擬對房屋全毀災民「加碼補貼」，讓他們趕緊有房子安居重新生活。（曾雪蒨攝）

卡努颱風重創仁愛鄉，災後重建仍是南投縣議會開會重點。（曾雪蒨攝）

南投縣長許淑華今天說明最新災後重建進度指出，經統計仁愛鄉16村中因卡努颱風受損房屋共有193戶，其中29戶全毀不能居住，經修繕後可以居住的有153戶，縣府將爭取中央比照921大地震提供住宅重建與重購優惠；另賑災補助每戶至多補助8萬元，租金補助則提供每人每月3000元、至多領6個月，或每人每月2000元至多補助2年「2擇1」的選擇。

對於縣府提出跟中央爭取賑災補助的金額，縣議長何勝豐聽完覺得「房子都沒了，一戶5口之家補助不到10萬，很難幫災民迅速重建家園！」要求縣府比照中央補助金額「加碼」補助；對此縣長許淑華表示，將盡速開會討論是否使用這次水災外界2500萬善款，同時將爭取善心企業協助，幫災民盡快「回家」。

許淑華今天在縣議會報告最新災後重建進度指出，目前縣府多管齊下爭取中央從寬認定補助，包括向衛福部爭取住屋淹水專案最高每戶2萬元，賑災基金會每戶補助2萬元，再向經濟部爭取住屋淹水受災戶補助每戶2萬元，向農業部爭取土石流受災戶補助2萬元，「每戶至多可申請8萬元」；另縣府財政處將主動辦理災區縣有土地承租戶減免下半年租金2成，承租戶無須自行申請。

另為恐災後以農為生的仁愛鄉災民失業無法生活，縣府已啟動勞務僱工計畫，由縣府經費支應協助災後復原；同時縣府也爭取到「以工代賑」臨時就業專案函報爭取衛生福利部與勞動部經費補助，一經核定救將由仁愛鄉公所以每月26400元、時薪176元的薪資聘僱200名勞工，協助災民修復家園，也維持災民生計。

至於災後最重要的環境清潔消毒工作，環保局9日起也啟動清消作業及垃圾清運，目前已消毒9村，消毒道路超過150公里，路面清掃作業超過100公里，垃圾清運200車次共75.9噸，並持續提供免費水質檢測，也發送家戶清潔用藥及漂白水等清消物資，避免災後清潔不佳導致疾病產生。

而攸關人民健康的偏鄉醫療，目前仁愛鄉衛生所及埔里基督教醫院已恢復巡迴醫療服務，並協調國軍台中總醫院協助，衛生局也自即日起至8月31日提供災民免費線上心理諮商服務。

目前統計，農作物受災面積約967.14公頃，預估辦理現金救助金額約1億5918萬元；農田流失及淹沒約67.2公頃，預估辦理救助經費約1000萬元，並爭取在台大實驗林土地耕作農民也能比照辦理。縣府即日起至19日止受理仁愛、信義、埔里農業損失現金救助，以及農作損失、農業設施損害、林業災害、農田流失埋沒、復耕資材、農機具等資金需求低利貸款。

此外，包括水土保持、公路系統工程、水利系統、農路等公共工程，縣府也將向中央提報復建工程共136件，所需經費共13億6023萬元。