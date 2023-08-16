烏克蘭政府表示，一艘貨櫃船今晨離開黑海港口城市敖德薩，首次使用所謂專讓商船進出的「新臨時走廊」。烏克蘭的黑海港口已被俄羅斯封鎖，俄國威脅要攻擊進出貨船。

路透社報導，烏克蘭上週宣布在黑海地區設立「人道走廊」，放行自俄羅斯於2022年2月24日展開全面入侵以來受困於敖德薩（Odesa）等港口的貨船。

這艘船今天出港堪稱是對俄國威脅的測試。莫斯科尚未表明是否會「尊重」這條航運走廊，航運業和保險業人士也表達了對安全的擔憂。

俄羅斯上個月退出保證讓船隻安全通行由黑海3個烏克蘭港口運送穀物出口的協議後，就發出可能攻擊船隻的威脅。烏克蘭今天的宣布令人擔憂俄國海軍可能採取干預行動。

烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在臉書發文說：「第一艘貨船已使用這個供商船進出大敖德薩港口的臨時走廊。」

他指出，這艘船是在香港掛牌的「約瑟夫舒爾特號」（JOSEPH SCHULTE）貨櫃船，它自俄羅斯全面入侵的前一天，也就是2022年2月23日起就受困於這個港口。

庫布拉科夫說，這艘船載有2114個貨櫃，總重量超過3萬公噸。

他表示：「這條走廊將主要用於疏散俄羅斯聯邦全面入侵時在烏克蘭（切爾諾莫斯克（Chornomorsk）、敖德薩（Odesa）和皮夫登尼（Pivdennyi）等）港口的船隻。」（實習編譯：陳彥合/核稿：林治平）1120816