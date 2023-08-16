全球兩大經濟體美、中今年動盪不安，大陸地產開發商碧桂園還有中植系下的中融信託頻爆雷，信評機構又頻對美政府、銀行降評，金融市場嚴陣以待。金管會主委黃天牧16日信心喊話，台灣金融體系相對「有韌性」，他對台灣金融體系有信心。

近期中國大陸地產巨頭之一碧桂園有2筆美元債息跳票、11檔境內公司債停牌，而大陸規模最大的民營資產管理公司「中植系」旗下的中融信託，因投資房產失利驚傳爆雷，中融信託投資者近期陸續收到理財經理的通知稱「產品已停止兌付」，至少涉及人民幣3,500億元（約新台幣1.5兆元）。市場擔憂陸版「雷曼風暴」正在成形。

黃天牧指出，處於全球化世代，任何一個地方金融或經濟的變動，多少都會受到一定程度影響，尤其大陸就位在台灣海峽對岸，但根據金管會調查，無論對碧桂園或中植系，台灣曝險都很有限，金管會仍會提高警覺，注意各地區經濟金融情勢的變動。

此外，惠譽、穆迪都對美國政府或金融機構降評，惠譽更聲稱要對美國大型銀行降評，似乎一場金融風暴也正醞釀，黃天牧直言「我們要很小心使用『金融風暴』這個詞」，專業上要符合一定條件才會如此定義，外界應是想表達金融情況不確定性的憂心，不過台灣金融業對美國有一定曝險，對陸曝險已漸漸降低，今年6月底國銀對陸曝險占淨值比已不到24％。

黃天牧指出，今年初一些美國中小型銀行就開始出現問題，但事後發現金融体系曝險、受影響有限，即使有信評機構調整美國部分金融機構信用評等，目前台灣金融體系仍相對具韌性且健全，「我是有信心的」。

黃天牧指出，無論企業或商品信用等級遭調降，金管會都會密切注意，目前看起來，台灣金融體系都相對有韌性。至於國人買了很多海外投資商品是否也會受衝擊，黃天牧表示，本國銀行銷售理財商品給客戶，無論投資型保單或基金連結標的，都有一定投資等級要求，對投資人有一定程度保障，另外，一、二年前金管會也要求「高收益債」要更名為「非投資等級債」提醒投資人注意背後的風險，不論是銷售還是商品規範上都有要求，金管會也會繼續強化銷售管理。

對於外資近期大賣台股，黃天牧也對股民信心喊話指出，股票漲跌很正常，台灣上市櫃公司有一定的基本面，國家經濟也良好，對於短期外資的進出不用太擔心。