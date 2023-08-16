選戰倒數150天，美麗島電子報16日公布8月8月中旬大選追蹤民調，在三腳督情況下，民進黨主席、副總統賴清德以35.7％維持領先，國民黨新北市長侯友宜以21.9％居次，民眾黨主席柯文哲則以21.7％墊底，這也是侯友宜5月17日獲徵召參選以來，首度重回第二名。

相較上月民調，支持度始終居冠的賴清德小幅提昇了0.6％，侯友宜支持度回升2％，柯文哲則跌了2.3％，雙方名次易位。

民調也針對「絕不投誰」進行調查，賴清德雖在支持度獲得領先，卻有27.3％的民眾不能接受賴清德當選，其次為柯文哲17.7％、侯友宜12.6％及無黨籍郭台銘12.1％；比較上月民調，討厭賴清德的比例下降1.8％，侯友宜也下降了3.5％，柯文哲維持平盤，郭台銘則小幅減少了0.5％。

「鐵票」部分，賴清德鐵票達23％，侯友宜11.7％，柯文哲8.2％，郭台銘4.1％，賴侯皆比上月增加，柯郭則減少。至於民眾期待政黨輪替後由哪個陣營執政，有31.6％的選民期盼民進黨繼續執政，21.％偏好國民黨，12.6％偏好民眾黨，另有6.1％是無黨籍。

本次民調由美麗島電子報委託戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，調查全國22個縣市，對象為年滿20歲的民眾，於11日與14、15日進行，為追蹤民調第20波，成功完訪1201人，在信賴水準95％時抽樣誤差最大值為±2.8％。