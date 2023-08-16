謝振發創作泥塑作品超過一甲子，圖為其作品萬里昭靈宮-四季平安（新北市政府文化局提供）

「泥作工藝」保存者謝振發在泥塑與剪粘產業已經有超過60年經驗，萬里昭靈宮、板橋接雲寺等寺廟都可以看到他的作品。「腳踢轆轤製陶(車做)」保存者吳正宏則是泉州晉江磁灶製陶第二十三代傳人。兩位傳統藝術大師獲選為2023年無形文化資產保存者，新北市長侯友宜16日親自頒授證書給兩位大師，感謝他們對文化資產保存的貢獻。

侯友宜表示，新北市人文匯萃，透過登錄認定無形文化資產保存者共55組，還有民俗類13組，傳統表演藝術有18組，傳統工藝24組等，讓民眾更加重視本市珍貴的文化資產並透過傳習讓重要文化資產得以延續。

謝振發藝師是「泥作工藝」保存者，投身產業已經超過一甲子，師承傳統剪粘匠師洪坤福派下五虎將之一的姚自來，他創作的花鳥、亭台樓閣、堵頭裝飾及各類走獸等維妙維肖，人物題材的作品更是栩栩如生，神情細緻自然，再加上他高超的繪畫能力，讓作品更加動人。

吳正宏藝師則長年在鶯歌製陶，陶瓷在民間稱「磁仔(hui-a)」，依尺寸分為大磁、中磁、小磁，傳統轆轤製陶受黏土特性及工具限制，製作大型作品十分不易，然而吳正宏藝師對腳踢轆轤製陶法嫻熟，具備傳統「車做」的完整技法，更達到「大磁手」的位階，曾做出高達255公分的花瓶以及直徑達29.5吋的魚缸。展現高超技藝作品讓民眾爭相目睹。

文化局長張䕒育表示，市府每年除了針對保存者舉辦傳統藝師展演活動，讓民眾有機會親近無形文化資產，近年也透過「校園瘋文資」系列課程等保存、推廣新北市的珍貴無形文化資產，落實文資教育從小紮根，讓傳藝之美深入校園與日常生活中。