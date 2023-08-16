民進黨總統參選人賴清德日前接受《彭博》專訪，說台灣在憲法上的名字是中華民國，他會繼續這樣稱呼，不會另改國名，也沒有獨立的路徑。引發熱議。民眾黨前立委蔡壁如今(16日)發文表示，獨派依舊認為賴清德當選後就能擺脫一中憲法，朝著台獨邁進。質疑賴的務實台獨是不是「每到選舉就不台獨、選上就台獨？賴清德以中華民國副總統之尊低調過境美國是為了台海安全？還是為了中華民國總統候選人的務實選舉？」

「務實台獨？騙票台獨？賴清德說沒有獨立路徑等於宣告台獨無路？」蔡壁如提到，面對「務實台獨工作者」標籤的賴清德，過境美國前接受外媒採訪時首度以「沒有獨立路徑」回應。他說，「所謂的務實，就是根據事實，這個事實就是台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，不屬於中華人民共和國的一部分，而且中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，沒有必要另外宣佈獨立…沒有另外更改國家名字的情況。」

蔡壁如指出，然而自稱「務實台獨工作者」，還被奉為「台獨金孫」，獨派依舊認為，賴清德當選之後就能擺脫一中憲法，朝著台獨邁進。台教會會長陳俐甫甚至指出，賴清德不只是台獨的同志，也是民進黨提名的總統參選人同志，現階段在大選年，最重要的還是要能「勝選」，避免讓其他親中勢力的總統參選人當選，因此賴清德在接受外媒專訪的說法，是為了贏得選票「務實」的表現。

「所以為了勝選，賴清德隨時可以改變自己、甚至說沒有獨立路徑，這是務實？不，這是騙票！」蔡壁如強調，賴清德喊話，台海和平就是全球和平，台灣安全就是世界安全。但是蔡英文執政七年多，《經濟學人》才定調：台灣是地表最危險的地方，今年又說：台灣準備和中國對戰？

蔡壁如對賴清德提出2個疑問：一、以民進黨的路線，台海要如何和平？「台灣獨立」四個字，直接挑動中共敏感神經。在蔡英文總統「抗中保台」的指導原則下，要如何維繫台海和平？要如何阻止戰爭？尤其美國對賴清德的疑問就在於，賴的「務實台獨」是不是「每到選舉就不台獨、選上就台獨」？二、賴清德以中華民國副總統之尊低調過境美國是為了「台海安全」？還是為了中華民國總統候選人的「務實選舉」？