根據統計，我國勞工退休後約有近20年的時間仰賴退休準備金生活，為強化勞工退休後經濟自主性，國泰世華銀行積極推動各企業夥伴辦理「員工福利信託」，並打造客製化服務，力促企業與員工共好、實現勞資雙贏；金管會今舉辦「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮暨研討會，國泰世華銀行獲得行政院院長陳建仁親自頒發「員工福利信託獎」肯定。

這次頒獎代表國泰世華銀行受獎的總經理李偉正表示，國泰世華深耕信託業務逾20年，致力擴大信託服務範疇，「員工福利信託」即為國泰世華延伸信託服務之主軸項目之一。

金管會於2022年9月公布「信託2.0」第二階段計畫後，國泰世華所屬國泰金控集團便立即響應，於同年底頒布「員工福利信託實施辦法」，並在今年1月正式啟動，開放國泰金及所有子公司內勤符合資格的員工、及外勤一定職級以上業務員參加「員工持股信託」計畫，以信託方式達到照顧員工、實現打造幸福職場之願景。

有鑑於各大企業集團員工於各子公司間輪調的情況普遍，國泰世華特別設計讓員工持股信託財產可「隨身帶」的創新作法，使員工於該集團的工作年資可持續累積，不會因輪調而中斷，落實「信託2.0」以信託服務滿足人生各階段需求的核心宗旨。

國泰世華更於2022年攜手集團成員國泰人壽跨域合作，創新提供One-Stop保險金信託服務，廣受各界矚目，共同催生「保險金信託共銷」機制，領先同業提供客戶一次完成「投保、信託、保單批註」的便利金融服務，實現國內業界首見之創新信託服務。

國泰世華以核心職能深耕信託業務，積極響應金管會「信託2.0」政策，持續投入人才培育、商品創新、跨業結盟、教育宣導等，力促信託成為守護國人財務健康的重要防護罩，歷年來獲獎不斷。在有著「金融界奧斯卡」之稱、兩年一度的菁業獎中，國泰世華更是唯一五度獲得信託金融獎的銀行。