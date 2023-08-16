柬埔寨候任總理洪馬內說，有人想說服柬國種大麻，但他堅決反對大麻合法化。洪馬內是現任總理洪森（Hun Sen）的長子，將於月底繼任，外界都在觀察會否有「新人新氣象」。

洪馬內（Hun Manet）7日獲柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）任命為新總理。新一屆國會將於21日召開首次全體會議，並於22日對內閣成員投信任票，新政府當天將宣誓就職。

洪馬內近日頻頻以候任總理之姿亮相，還談到大麻議題。根據柬埔寨華文媒體柬中時報報導，洪馬內表示，泰國大麻合法化以後，有聲音在說服柬埔寨跟進，「不管哪個國家合法化，但是我堅決反對」

他指出，有些人主張種大麻是為了醫療用途，但問題是政府有沒有辦法管控，就連現在柬國禁止種植，但一些省分都抓了好幾次，「誰支持（種大麻）是他們的事，但我不支持。」

洪馬內的教育養成相當程度受到西方薰陶，1999年成為第一位從美國西點軍校畢業的柬埔寨人，2002年拿到美國紐約大學經濟學碩士學位、2008年再獲英國布里斯托大學（Bristol University）經濟學博士學位。

洪馬內在歐美求學的背景讓外界對這位候任總理的內政與外交上有一些想像空間，特別是柬埔寨一貫親中的立場是否有所不同。不過，中國很有機會成為洪馬內上任後第一個出訪的國家。

中國外長王毅13日在金邊訪問時與洪馬內見面，洪馬內會後表示，中方準備迎接他正式訪問中國，參加9月中旬在廣西南寧舉行的第20屆中國-東協博覽會，並於10月出席第3屆一帶一路國際合作高峰論壇。