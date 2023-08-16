因應高齡化及少子化趨勢，保障高齡者及身心障礙者的經濟安全已不容忽視，第一銀行協助民眾提早為退休生活做準備，推展安養信託業務屢獲肯定，自金管會辦理評鑑計畫實施以來，已連續七年入選為績優銀行，今年更獲第二期信託2.0評鑑最佳信託獎第二名，以及安養信託獎第二名的佳績，連續兩年獲獎展現出第一銀行推展全方位信託不遺餘力，共同打造社會共融的金融環境。

為積極推展信託2.0，第一銀行透過整合內部跨部門資源，成立「全方位信託推動專案督導委員會」，由總經理擔任召集人，訂定策略並定期開會檢視推動成效，同時於委員會下依業務種類設立五個專案小組，涵蓋共13個部門，負責信託業務之跨業及內部資源整合，推出多樣化的全方位信託服務，如安養信託結合保險商品、以房養老逆向抵押貸款結合不動產保全信託，或是都更危老融資結合信託等，致力讓信託服務融入民眾的生活。

第一銀行致力於推展安養信託，為普及信託觀念及向下扎根，不僅於各營業單位設立信託業務專員，並有267位行員取得高齡金融規劃師認證，近兩年也舉辦上百場信託講座，參與人數約3,000人。此外，第一銀行也跨業結盟創新提供客戶非金融面之升級版安養服務，包括結盟計程車業者推出無障礙計程車媒合服務、建置無障礙網路銀行（友善金融服務網）、無障礙服務櫃台與即時「線上手語視訊翻譯服務」，滿足高齡者及身心障礙者於生活各種面向所需。

臺灣企業掌門人將在未來十年進入傳承接班高峰期，第一銀行以客戶為中心的全方位服務，配合客戶傳承需求及完整信託產品線，已有168位行員主動參與家族信託規劃顧問師的培訓課程，透過專業整合團隊，提供多面向的服務。除了與安永聯合會計師事務所舉辦大型家族信託論壇，近期也與理律法律事務所共同簽署合作意向書，合辦傳承講座（研討會），共同推廣信託與傳承相關業務。

未來第一銀行也會持續強化各項專業，例如擴大異業結盟專業團隊，結合內外部專家團隊，包含會計師、證券分析師（CSIA）、認證理財規劃師（CFP）、不動產專家、信託專家、產品專家、企業金融專家、禮賓專家、大型會計師及律師事務所，共同規劃提供符合家族需求之客製化家族企業傳承模式。

第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），致力善盡企業社會責任，持續透過異業結盟方式，跨業與高齡相關產業合作，與八福銀髮服務股份有限公司（即最多人使用的長照平台：愛長照）簽訂合作意向書，以「暖心長陪伴、照顧總動員」的方向，加入由「愛長照」發起之「星雲計畫」照顧者贊助聯盟，從2023年開始提供服務，預計在一年內達成服務2,000個家庭的照顧者，提升家庭照顧者的管理能力，不再徬徨或者陷入照顧的困境，提供臺灣的照顧者全方位的支持。

第一銀行將持續配合主管機關執行信託2.0第二階段推動計畫重要措施，加強宣導高齡（失智）者及身心障礙者金融服務相關觀念、協助辦理信託監察人之培訓課程，以及推動信託業跨業合作提升友善對待高齡（失智）客戶相關措施，發展各式各樣適合普羅大眾的信託服務，落實「就在你左右」的經營理念。