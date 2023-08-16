甫步入農曆7月，新北市淡水古蹟博物館推薦必看《18「古」怪事》特展，展覽收錄18件怪奇故事，包括鬼火飄飄、半夜響鈴、地牢鬧鬼、白色鬼屋等等，進入展間前建議先領取特製的護身符紋身貼紙，助您安心觀展！

今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，特別推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，每月推出各種不同型態的體驗活動，讓大眾用不同視角重新認識新北淡水的古蹟，而新北市立淡水古蹟博物館年度特展《18「古」怪事》開展近一個月已破8.5萬人次參觀，展期間適逢農曆7月，特別在19、20、26、27日下午1時至5時於淡水海關碼頭C棟倉庫，推出「勅令平安！淡古小怪駕到！」活動。

淡古館指出，只要在個人Facebook或Instagram限時動態分享「紅城徹夜未眠」展區迷因照或是「古怪事拍拍」濾鏡自拍照，即可領取特製的「勅令平安紋身貼紙」1組及平安牛奶1瓶，每日限量100組，共400組。

淡古館表示，除實體活動外，也推薦參加淡古粉專的限時限量抽獎活動，在指定貼文的留言處完成任務，就有機會獲得紋身貼紙或只送不賣的「淡古聯盟夾腳拖鞋」，歡迎有興趣的人把握機會參加農曆7月的特色活動。

淡古館長黃麗鈴表示，《18「古」怪事》內容改編自調查研究、台灣日日新報、五十會、台關等淡水稅關雜誌，還有口述歷史及鄉野傳說等史料，其中「紅城徹夜未眠」展區，故事是說某日夜晚的辦公室電話毫無來由地突然鈴聲大作，嚇壞當時值班的館員，而事發現場就在淡水紅毛城遊客中心旁的辦公室。

黃麗鈴說，而遊客中心也特別同步搭配農曆7月的「勅令平安！淡古小怪駕到！」活動，在個人FB或IG的限時動態發布與手拿牌「壓壓驚電話」的合照，並標註淡古帳號，即可領取「壓壓驚點心」丹堤咖啡的可可巴娜娜泡芙1份，每日限量50份，共200份。

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