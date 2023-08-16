由京劇名角兆欣編腔之作《夢廻春閨》，表現獨守空閨女子百轉千迴的心境，由導演王嘉明執導，去年在韓國全州國際音樂節首登場，本周末將登台北藝術節，地點也很古色古香，選在台北中山堂。

《夢廻春閨》以民初京劇《春閨夢》為靈感，故事描述三國時期一位新婚女子的丈夫被迫參軍，因思念丈夫而陷入夢幻與現實之間的交錯糾纏，搭配充滿音樂性與節奏感、且富有想像空間的《詩經》文句，構成生動的敘事內容。

導演王嘉明表示，《春閨夢》寫於民國初年，時逢軍閥引發的頻繁戰事，而從三千年前、三國、民國初年直至現代，無情戰火所帶來的影響千古不變，戰爭之下，永遠有在家殷切盼望與苦候丈夫的妻子。

王嘉明透過古老的《詩經》、民初的《春閨夢》與現代融合風格的音樂演奏，以傳統和現代的元素交織建構一場時空交錯、情識迷離的表演盛宴。

王嘉明表示，這次的演出地點在中山堂光復廳，整個建築體自帶鮮明特色，再加上燈光設計讓舞台置於建築之中，從燈光、舞台、人聲到四個演奏者的編曲，形成讓觀眾可以感知整體音樂性的情境。

劇中音樂由四位音樂家演奏，包括二胡王維剛、古箏吳妍萱、笛子林小楓以及擊樂張幼欣，透過作曲家陳樂鐸的統籌與修編，四位音樂家攜手共創多元層次的音樂。

相較於試演階段時由兆欣獨挑大樑演出，這次還有演員劉世勤加入。承襲程派的乾旦兆欣，民初的《春閨夢》原本即是他的劇目之一，這次他解構熟悉的原本、結合《詩經》再親自編腔、與音樂的部分一點一滴創建出京腔、音樂、文本、唱作緊密結合、深具高度觀賞趣味的新劇。

劉世勤是票戲圈當紅演員，2021年曾以《痴夢》獲得第十六屆天津和平杯、港澳台及海外十大名票。她與兆欣在劇中時而為主僕、時而為人與影，情節、時空與人物的虛實流動，賦予維續觀賞情境的動能。

捌號會所藝術總監林芳宜是這部作品的發想者，她表示，起心動念是找回戲曲的音樂維度、理出古老劇種在當代語境裡的美學路徑，雖遇疫情延宕，反而得到充裕的創作發展期，成就這齣前所未見的創作方式、嶄新型態的戲曲音樂。演出將於8月18至20日於中山堂光復廳登場。