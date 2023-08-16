桃園市青年局成立3個青創基地，但卻遭審計處點名，3基地去年都有近半數的進駐團隊整年沒有接受媒合或輔導績效，有成果的團隊都不到計畫要求的12組。青年局指出，進駐團隊無法即時有亮眼成績，但都持續穩健發展，繼今年增加中路電商基地，明年還要增加中路和A8產業2加速器基地，打造桃園成為青創之都。

青年局長侯佳齡表示，青年局2016年起陸續成立青創指揮部、安東青創基地和新明青創基地，目前共有82組團隊進駐，成立以來總共輔導超過250組團隊、提供逾2500次諮詢，並協助取得逾3.1億元資金、800案商業媒合等。

審計處指出，去年3基地輔導團隊數量分別為46組、38組、42組，但全年度未接受媒合及無相關輔導績效者分別有17組、36.96％，16組、42.11％及17組、40.48％，且青創跟安東2基地全年度協助媒合及輔導績效的團隊數不足12組，未達基地營運管理計畫要求。

部分進駐團隊把青創基地當公司登記處所，離駐後未遷出，甚至進駐基地長達3年，違反招募規定，青年局卻都置之不理，甚至有資源集中特定團體及重複配置的情況。

青年局回應，將持續積極輔導，未遷出團隊也會函請國稅局及經濟發展局後續處分，部分重複進駐的團隊已於3月底離駐，未來招募時會加強團隊資格審查。

市長張善政16日也在市政會議指示啟動「青創第二棒」，以有創業經驗的副祕書長金志聿擔任窗口，打造桃園的「青創加速器」，繼今年6月成立「T-Select中路電商基地」後，預計明年上半年成立「中路加速器基地」、下半年成立「A8產業加速器基地」，協助新創公司落地驗證、拓展海外市場，預計每年加速培訓15組成熟新創團隊，期盼能帶動超過1500萬元的訂單。