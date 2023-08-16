澎湖縣湖西鄉公所為美食文化注亮點，今晚在公所後花園舉辦「加網魚星空饗宴－魚樂食光菜色發表會」。（許逸民攝）

湖西鄉公所推在地美食文化，今晚在公所後花園舉辦「加網魚星空饗宴－魚樂食光菜色發表會」，為26日晚的正式活動暖身。由主廚烹調北寮的黑口（加網魚）等海鮮，讓參與者在美麗的夜晚氛圍中，透過管絃樂的和諧演奏，營造出一種愉悅的用餐體驗。

湖西鄉長陳振中表示，這次特別的饗宴將成為湖西的一大亮點，為湖西的美食文化注入新的活力。將來正式的辦理地點位於奎壁山遊憩區，參與者將在如詩如畫的景致中，品味在地的美味佳餚，享受著海光山色帶來的愜意。

湖西鄉公所指出，「魚樂」不僅是「娛樂」或「愉悅」的音近，更是這次饗宴的主旨。加網魚星空饗宴希望在美麗的夜晚氛圍中，透過管絃樂的和諧演奏，營造出一種愉悅的用餐體驗，每一道菜餚都是陳志舜主廚精心烹調的藝術品，讓參與者品嚐到包括北寮的黑口（加網魚）、鼎灣的神農青草茶、白坑的新鮮九孔、海葡萄、麒麟草，以及澎湖豐富的海鮮等在地食材的美味。

活動將於8月26日下午6時於奎壁山遊憩區辦理，與赤嶼的璀璨光芒相映成趣。自8月17日上午8時起即可撥打06-9921731向湖西鄉公所報名，不過名額有限，限量30桌，每桌4000元，每人限定一桌，請把握機會參與這場難忘的美味之旅，來一場難忘的用餐體驗。