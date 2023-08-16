「館長」陳之漢近日針對2020年8月遭槍擊一事，語出驚人表示「我現在認定就是民進黨開的槍」，但沒有證據，還嗆民進黨「不告是孬種」。對此，民進黨稍早指出，大選律師團在完成蒐證後，將對陳之漢先生提告誹謗，絕不姑息惡意造謠。媒體人黃揚明表示，館長沒有證據就指控民進黨開槍，情況會很麻煩，「除非槍手有黨證」，若告上法庭就變成館長要舉證槍手有民進黨黨證。

黃揚明今(16日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，前立委黃國昌跟館長是除了政黨以外開最多戰場的人，分別掀起郭哲敏購地謀利、綠委賴品妤父親的綠能背景等議題攻防，真的要懷疑在野黨在幹嘛。但館長開太多戰場會對他自己不利，也會讓戰友無法跟上。

對於館長指控「是民進黨開的槍」，黃揚明也非常不解，「你怎麼會指控誰開槍，但卻沒有證據」，民進黨若告上法院，很有可能馬上會成立。

黃揚明認為，館長不用去講到臆測性的話，只要拿出證據，指出哪些民進黨政治人物與寶和會有過互動，民進黨跟這些人過從甚密，不需要講到槍是民進黨開的，「除非槍手有黨證」，現在變成館長要舉證槍手有黨證，這就很麻煩。

陳之漢昨晚在直播指出，槍擊案幕後是民進黨叫人來的，「不是沒有幫我處理，是後面原來是民進黨」，還說不懂的人可以去搜尋陳明文、典獄長、鍾文智、余天等關鍵字，「台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。被點名的余天、陳明文、蔡易餘也都駁斥，民進黨發言人張志豪指出，陳之漢沒有提出任何證據，只有造謠抹黑，因為陳之漢所言全都不是事實，當然不會有證據，有的只是其個人的想像，想像不能當成造謠、毀謗的證據。

館長2020年在自己經營的健身房前遭槍擊，當時檢警查出竹聯幫寶和會組長施俊吉是幕後主謀，最高法院於今年1月13日審結，合議庭駁回上訴，依殺人未遂等罪將槍手劉丞浩判刑15年6月，指使犯案的施俊吉判刑16年、寶和會長林修伯及副會長梁智勝，各依參與犯罪組織罪判刑1年定讞。