竣邦-KY去年營收11.64億元，歸屬於母公司業主之稅後純益為5,643.7萬元、每股稅後純益（EPS）2.28元；今年第一季營收為2.93億元，歸屬於母公司業主之稅後純益640.9萬元、EPS 0.26元。
櫃買中心16日審議通過竣邦-KY上櫃案
櫃買中心16日審議通過竣邦-KY（4442）上櫃案，竣邦-KY主係從事機能布之設計開發及銷售，董事長為高振芳，推薦證券商係台新證券及中國信託證券，申請時資本額2.45億元。
櫃買中心16日審議通過竣邦-KY（4442）上櫃案，竣邦-KY主係從事機能布之設計開發及銷售，董事長為高振芳，推薦證券商係台新證券及中國信託證券，申請時資本額2.45億元。
竣邦-KY去年營收11.64億元，歸屬於母公司業主之稅後純益為5,643.7萬元、每股稅後純益（EPS）2.28元；今年第一季營收為2.93億元，歸屬於母公司業主之稅後純益640.9萬元、EPS 0.26元。
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