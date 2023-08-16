竣邦-KY去年營收11.64億元，歸屬於母公司業主之稅後純益為5,643.7萬元、每股稅後純益（EPS）2.28元；今年第一季營收為2.93億元，歸屬於母公司業主之稅後純益640.9萬元、EPS 0.26元。

櫃買中心16日將審議竣邦-KY第一上櫃案
櫃買中心10日通過進能服上櫃案
櫃買中心14日通過伯鑫上櫃案
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