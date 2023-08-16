安泰銀指出，於8月16日接獲法人董事Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A.指派徐世偉為其行使安泰銀董事職務的代表人，並自10月1日起生效。
安泰銀法人董事代表異動
安泰銀公告，法人董事代表異動，法人名稱為Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A.，舊任者為安泰銀董事長丁予康，新任者則為原安泰銀財務長、達勝財務顧問公司董事總經理徐世偉。新任生效日期為10月1日。
安泰銀公告，法人董事代表異動，法人名稱為Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A.，舊任者為安泰銀董事長丁予康，新任者則為原安泰銀財務長、達勝財務顧問公司董事總經理徐世偉。新任生效日期為10月1日。
安泰銀指出，於8月16日接獲法人董事Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A.指派徐世偉為其行使安泰銀董事職務的代表人，並自10月1日起生效。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。