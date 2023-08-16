近日政壇熱議事件連環爆，先有綠委賴品妤嗆核四「重啟個屁」，牽扯出雲豹能源與綠營關係等討論；後有新竹市長高虹安助理費案遭起訴，司法、政治追殺討論不斷。粉專「不禮貌鄉民團」指出，每當發生輿論對綠營不利事件，隔兩天立刻就會有更大條新聞來轉移風向，屢試不爽。

「不知道有多少人發現了？」不禮貌鄉民團15日發文表示，每當台灣發生任何輿論對民進黨不利的事件，隔兩天立刻就會有更大條的新聞來轉移風向，「真的屢試不爽！」

不禮貌鄉民團指出，5月底，民進黨候選人爆出性騷案+婦女部吃案+青年部擺爛不處理，網路罵翻天。過沒幾天，綠議員帶著新北市家長開記者會，哭訴新北幼稚園餵藥案，短短兩天風向全部跑去罵新北市政府，還有毒物專家配合綠議員，硬把陰性報告書說成「已驗出」，最後被臉書《事實查核中心》認證為假消息，後來驗尿+驗髮也全陰性，毒物專家在火燒了一個禮拜後才公開道歉自己講錯了，結果就是那半個月內沒人再討論性騷案。

6月中~7月，黃國昌+館長舉辦716居住正義大遊行，黃還揭發民進黨利用雜糧基金會養肥貓，安插自家人進去，1個月領20萬只要上班2天，回家交通費還可以報公帳，連學歷不符的親戚也可以帶進去一起爽撈錢。不禮貌鄉民團指出，然後綠媒開始狂罵黃國昌30年老宅頂樓加蓋涉嫌違建，掀他的岳父是建商背景、沒資格談居住正義。隨後短短2天之內，綠媒寫出150篇新聞狂炒北科大白飯事件，那1個禮拜內居住正義集會的聲量完全消失。

不禮貌鄉民團接著表示，8月中，黃國昌爆出桃園捷運路線遷移，剛剛好移到詐騙吸金集團「提前買好的農地」附近，未來地價翻漲不只10倍，剛剛好讓這些不法份子爽爽賺錢，當初會議決定遷線的前桃園市長鄭文燦卻開始撇清責任。然後鄉民揭發台電虧損連連，幾乎破產，反而是綠營背景的大老闆在這幾年內狂開綠能公司，接了一大堆政府的標案，短短數年內狂賺上百億。不禮貌鄉民團強調，「就在網路輿論要開始檢討台電跟綠電的時候，高虹安被起訴了！」

不禮貌鄉民團直言，到了今天，大家可以去看看，還在討論台電虧損和百億綠電的媒體剩多少？藥師林士峰也轉貼他的發文，酸：「台灣危機處理最好的政黨！看看過兩天，還有人談電費漲價，台電瀕臨破產嗎？」