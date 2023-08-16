再冷也不怕，以色列軍企UVision最近首次在北極圈測試了Hero-120自殺無人機（巡飛彈）在攝氏零下20度的極端天氣條件下照樣正常運作，公司官員表示他們正尋求在鄰近極圈地區國家擴展業務版圖。

據《防務新聞網》（Defense News）16日報導，在未透露的地點，氣溫下降至攝氏零下20多度的極端氣候下，UVision進行了一系列飛行任務，評估了Hero-120自殺無人機在極圈環境下的表現。

UVision's Hero-120 loitering munition demonstrated for Arctic combat https://t.co/L4j1i0oTyV pic.twitter.com/yhpAFxfCWq — Shephard News (@ShephardNews) August 9, 2023

一名公司代表表示，測試過程中，該系統攜帶了攝影傳感器和紅外線攝像頭以及作戰載荷，部分飛行任務在夜間進行，

該官員補充說，此次示範是因應潛在自殺無人機客戶要求促成的，多個具有北極圈作戰能力的軍隊代表都參加了此次示範。，北歐國家誰有在使用Hero自殺無人機，目前尚不得而知，但他們經常購買以色列武器。

近期，芬蘭與德國—以色列武器供應商Eurospike簽訂了反坦克飛彈合約，該國獲得美國批准購買大衛投石索（David's Sling）防空系統。挪威也於今年1月發布了一份標案通知，計劃購買小型戰術無人機系統。

該公司將在北極地區進一步進行系統測試，因為該代表表示：「我們的研發路線圖不僅在於增強Hero-120的能力，還在於調整Hero家族的其他成員，以在北極條件下運行。」結果顯示，Hero-120在北極環境下的戰鬥情況中具有有效性，並且符合存儲和運輸設備的要求。