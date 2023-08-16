美國駐歐洲空軍宣布，由3架B-2「精神式」(Spirit)轟炸機，與飛行員、後勤人員等150名組員的轟炸機特遣隊，於星期日抵達冰島凱夫拉維克空軍基地(Keflavik AFB)。雖然美國空軍表示，這是例行換防任務，不過B-2能夠執行長距離打擊任務，因此當然有威懾俄羅斯的效果。

軍事時報(MilitaryTimes)報導，去年12月，1架B-2轟炸機發生了一起起火事故，之後全面停飛檢修，這一停飛就停了5個月，也就無法前往歐洲部署。上一次B-2部署歐洲已是2021年的事。

在冰島的任務期間，B-2將持續與北約盟友一起訓練，並根據局勢需要，執行監視和遠程打擊任務。B-2是目前唯一的匿蹤戰略轟炸機，具有低雷達識別的優勢，可以攜帶常規武器和核武器，在這一段時期，具有威懾俄羅斯的效果，特別是俄羅斯幾個重要人物三不五時揚言動用核武器。

美國空軍的新聞稿說：「這個轟炸機特遣部隊，可有效加強美軍與歐洲盟友的總體安全，同時也為B-2機組人員熟悉與複雜的盟友，執行聯合行動的機會。」

B-2轟炸機雖然性能優異，但是數量過於稀少，因為操作成本非常的高，目前已有替代計畫，也就是B-21突擊者轟炸機，外型就像改用2具引擎，體積略小一些的B-2。其首架原型機於去年底與公眾見面，之後繼續地面測試，如果順利的話，可在明年初首飛，預計在2025年量產，在達到初步作戰能力後，B-2就會陸續除役。