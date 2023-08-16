許淑華冒雨上山了解南投仁愛鄉受災與重建狀況。（南投縣政府提供）

許淑華代表災民感謝國軍弟兄這段期間不畏風雨協助。（南投縣政府提供）

春陽部落災後道路泥濘不堪、房屋受損，許淑華允諾優先安置。（南投縣政府提供）

卡努颱風豪雨肆虐重創仁愛鄉，16日第一階段受災村落、家園整建初步告一段落，南投市卻下起滂沱大雨，縣長許淑華不放心，縣議會災後重建報告結束後，下午立即驅車前往土石流溢流成災的春陽大排勘查，當場允諾會將春陽大排上中下游整治及邊坡加強水土保持工程，列為「第一優先提報復建工程」，盼中央協助徹底治理。

面對中央氣象局對中南部發布豪大雨特報，卡努颱風重災區仁愛鄉不敢掉以輕心，尤其春陽部落會議主席徐明新、村長許克信更向縣府憂心陳情，希望正視春陽大排這次豪雨氾濫成災的狀況，許淑華下午特別冒雨前往了解，縣議員林婷立、國姓鄉長江子信、國軍第五作戰區指揮官章元勳中將、鄉代會主席洪文全、鄉代林玉森、春陽、大同等村村長及村民都不畏風雨陪同關心。

許淑華先視察春陽大排災情後，也慰問春陽遭後山滑落土泥直衝的虎門巷潘姓民宅，親眼目睹在國軍全力清運土泥下，屋內又因大雨灌入水淹及踝的現況，她心疼的直說，「像這樣的受災戶，面對土石流威脅，縣府一定會先協助安置」，她說縣府會尋求各種管道提供受災民眾重建家園所需的家具家電及必要用品，希望人平安後能早些恢復元氣，生活早日恢復正軌，再進一步挺進重建家園的漫漫長路。

許淑華也慰問春陽村一家遭土石流嚴重損壞的多肉植物特色農園，看到國軍弟兄冒雨仍賣力的動用機械及徒手清土挖泥，連連向章指揮官及所有辛苦的國軍弟兄致謝。

許淑華說，到16日為止，仁愛鄉各受災的村及部落，最重要的聯外交通已全部搶通，就剩下精英村廬山溫泉後山以農園為主的馬赫坡地區，聯外道路還待重機械挺進搶修，她特別感謝國軍連日來的辛苦與努力，每天都出動超過500兵力，協助整理恢復道路水溝暢通及其它公共設施的復原，讓縣府及鄉公所能夠達成9成以上的受災部落清消及社區公共設施受災家園的初步整理。

總計國軍從5日至15日，累計派遣兵力4101人次，車輛計479車次，航空器5架次，協助執行載運物資40車次，傷患後送4員，土石清運3105噸，環境消毒達116萬1700平方公尺，許淑華對此代表災區災民對協助的國軍官兵們致上最高的敬意與謝意。