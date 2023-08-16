大陸網紅周揚青因為毀滅式爆料羅志祥（小豬）後爆紅，現除了經營自己的潮牌，也不時會上綜藝節目，事業發展順遂，近日她曬出多張度假美照，穿上「火辣蝴蝶裝」的她，展現前凸後翹完美曲線，讓網友都驚艷不已。

周揚青曬出在海灘拍攝的一系列美照，只見她穿上蝴蝶造型的背心，豐滿上圍呼之欲出，深邃事業線也是一覽無遺，轉過身更火辣，只有兩條線支撐，讓她大片白皙美背全都露，好身材讓人看了血脈賁張。

周揚青火辣蝴蝶裝太養眼。（圖／取自周揚青IG）

「好有料，好羨慕」、「好美，仙女」、「蝴蝶很可以」、「這完美的身材」、「姐姐身材太辣了」。其實，周揚青之前透露已好多年不敢穿泳裝，坦言身邊的人會告訴她「妳不可以穿太暴露、露溝是很難看的」、「女孩子就應該穿得怎樣怎樣」，甚至評論她的穿著是道德淪喪。

不過她今年突然醒悟，想要好好做自己，認為人生只有一次，開心最重要，不要理會旁人的眼光與評論，自信的展現自我。而她近來頻傳和羅志祥復合，不過男方否認復合，表示兩人目前還是朋友，逢年過節會問候。