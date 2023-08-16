Miusa近來推出新歌〈我的答案〉MV，邀來謝坤達飾演男主角。雖然2人在MV中幾乎沒有台詞，僅靠著好默契、眼神來傳導情緒，她開心說，謝坤達是她的男神，「達哥人超好的，給我很多提點，能跟他對戲是修來的福，超感謝達哥帶我入戲。」

在拍攝時，導演安排他們有很多場對打戲碼，很會帶戲的謝坤達直喊，請Miusa真打，反倒是她不敢下手，擔心他會受傷，他當下用心開導說，「以前很常拍打戲，會知道如何保護自己和對手，所以用力一點不要怕。」導演還要求她用力踹謝坤達，她起初很不好意思，只敢一直踹空氣，結果因為腳沒受力點竟導致腳抽筋，他隨後也解釋說，自己有帶護具，才讓她卸下心防，放膽地大力猛踹他。

她除了挑戰真槍實彈的對打戲、槍戰等，更詮釋一場在海邊的哭戲，沒想一次就順利過關，甚至在導演喊卡後，她淚崩情緒遲遲無法平復，表示，拍攝前導演要她看著大海，想起出道前的歷程、最不喜歡的自己，讓她瞬間回到等待發片的時光，激動爆哭，「想著自己這1年的變化跟成長，一下子就進到歌曲裡，好像真的慢慢看見答案，那一刻就哭出來了。」