謝翔雅驚喜端上生日蛋糕。（首符娛樂提供）

葉秉桓曾被張惠妹封為「轉音小王子」。（首符娛樂提供）

葉秉桓曾被張惠妹封為「轉音小王子」，15日舉辦人生首次線上直播音樂會，新專輯「粉紅與灰」還沒發行，全專輯10首歌曲就先唱了5首，被問及為何不多唱？葉秉桓笑說：「我的新歌現場太難唱了，我現在只把握能連唱5首，再來可能會岔氣喔！」

原來，葉秉桓在直播前兩週二度確診了，他和經紀團隊都大大驚嚇，雖然很快就轉陰，但為求表演品質，還是忍痛將直播內容做調整。

他談及新專輯的內容，自爆由於是先天色弱，分不出粉紅色和灰色，因此生活中遇到很多妙事，甚至童年時期因為用了奇異的色彩作畫，被老師誤會不認真上課。長大後出門的穿搭也因為分不出色階常常奇裝異服，卻反而自成一格。新專輯「粉紅與灰」想把被色弱影響的人生觀通通寫進歌裡。

在直播結束前，MV女主角謝翔雅驚喜端上生日蛋糕，原來8／16號是葉秉桓的生日，在許願環節時，葉秉桓笑呼：「真的！現在做音樂很辛苦！希望大家可以多多分享我的新歌！」葉秉桓「粉紅與灰」專輯將於8／18數位上架，實體專輯9月份面世，請大家多多支持。