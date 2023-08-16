韓流女星高素榮2010年嫁給《紳士的品格》張東健，近年鮮少出演影視作品，僅會接商業活動和代言，不過仍常透過社群平台分享生活。昨(15)日正值韓國光復節，發出一家人在日本出遊的照片，未料，觸動到歷史議題的敏感神經，遭到網友撻伐，對此，高素榮緊急刪文並在今日親自發聲致歉。

高素榮15日在Instagram發出多張夫妻倆帶一對兒女到日本旅遊的照片，像是搭飛機、喝咖啡、街頭散步等等，但這天是韓國脫離日本殖民統治的日子，對大部分韓國人來說具備特殊意義，因此儘管已第一時間撤下貼文，仍受到不小的抨擊。

對此，高素榮於今(16)日早上發出全黑圖，沉重向大眾道歉：「雖然意識到事情的嚴重性後，馬上就刪除貼文了，但顯然已經為時已晚，很抱歉在重要的日子帶來負面影響，未來發言會更加謹慎」，最後附上雙手合十的表情符號。

高素榮發出全黑圖致歉。(圖/高素榮 IG)

事實上，部分韓國藝人光復節發文，為的是紀念脫離殖民統治，像少女時代徐玄參觀完獨立運動家安昌浩的紀念館，便寫下：「感激您保護我們的國家，大韓民國萬歲」，BIGBANG隊長G-Dragon權志龍則每年都會上傳韓國國旗，像今年內文便以一句「慶祝韓國第78年解放日」表達自身的愛國心，獲得不少讚聲。