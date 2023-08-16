「館長」陳之漢15日晚在直播被網友問到2020年8月遭槍擊一事時，語出驚人表示「我現在認定就是民進黨開的槍！但沒有證據」，遭民進黨強烈譴責並揚言提告，館長對此也霸氣回嗆「不告是孬種！」民進黨今(16日)稍早強調，大選律師團在完成蒐證後，「將對陳之漢先生提告誹謗」。話題網美陳沂則質疑，法人可以告誹謗，但館長表達個人主觀感受沒有問題，到時候民進黨被地檢署認證就糗了，應該告民事比較有勝算。

陳之漢15日晚間在直播中表示，槍擊案幕後是民進黨叫人來的，「不是沒有幫我處理，是後面原來是民進黨！」還說不懂的人可以去搜尋「陳明文、典獄長、鍾文智、余天」等關鍵字，「台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」，此番言語隨即遭綠委陳明文、余天相繼駁斥。

面對民進黨今上午揚言提告，陳之漢稍早在臉書開嗆，「民進黨你不告我你就是孬種，做了一堆違反法律的事情，還敢講話啊來啊來告！」

「我不知道民進黨的律師團發生什麼事欸！」陳沂今(16日)發文指出，民進黨是法人不是自然人。很多人好奇法人可以提告誹謗嗎？實務見解是可以的！法人雖然不像自然人會有精神上的損害，但貶損其外在名譽及社會評價，依然可以成為誹謗罪的的行為客體。只是館長說的是他覺得吧，又不是斬釘截鐵的說就是。「我覺得是他做的，但我沒有證據！」陳沂直呼，「表達個人主觀感受沒有問題啊！不知道民進黨要告什麼？」

針對民進黨宣布對館長提告誹謗，表示想像不能當作證據；陳沂直言：「到時候地檢署認證就糗了！要告應該告民事比較有勝算吧？」

館長2020年在自己經營的健身房前遭槍擊，當時檢警查出竹聯幫寶和會組長施俊吉是幕後主謀，最高法院今年1月13日審結，合議庭駁回上訴，依殺人未遂等罪將槍手劉丞浩判刑15年6月，指使犯案的施俊吉判刑16年、寶和會長林修伯及副會長梁智勝，各依參與犯罪組織罪判刑1年定讞。