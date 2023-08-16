日本男神小栗旬當年以電視劇《流星花園》中的深情男二「花澤類」，讓他成為當代最受歡迎男星之一，今年更成為經紀公司「Tristone Entertainment」的社長，地位已不同於一般男星。然而，近日有有網友在街頭捕捉到小栗旬的身影，模樣看似「男神變滄桑大叔」，在社群上引發討論。

小栗旬2005年出演《流星花園》中的「花澤類」一角後，知名度大開，成為新一代備受矚目的演員，活躍於演藝圈中，更憑藉在《罪之聲》的精湛表現，摘下報知電影獎、日刊體育電影大獎的最佳男主角桂冠。雖然他曾提及夢想是成為一名「專業演員」，而對靠著偶像路線擁有高人氣，感到很不好意思，但他的帥氣樣貌，仍是不少女生們心目中的男神之一。

近日，有網友在洛杉磯疑似巧遇小栗旬，相關畫面事後也在社群上流傳，只見照片中，小栗旬染了一頭金髮，戴著眼鏡，與身旁的友人邊享用餐點邊談天說地。然而，雖然畫質有些模糊，但打扮休閒的小栗旬卻看似模樣十分滄桑「從男神變成大叔」，意外引發討論。

對此，除了有網友曬出小栗旬的過往畫面對比外，也有不少人紛紛留言表示：「這感覺變化挺大的」、「這模樣貼臉也認不出來吧」、「完全認不出來。」不過也有粉絲幫忙緩頰：「自然老去也是很有魅力的」、「人都是會老的。」