（21:09更新）新竹市東區明湖路一帶今天晚間7點多，突然無預警大範圍停，不僅民宅、店家停電，路上的交通號誌也無法顯示，也有民眾上網發文，指青草湖國小突然停電，也有人看到看到警察指揮交通，以及台電工程車紛紛出動搶修。

對此，台電新竹區營業處指出，公園變電所F401饋線8月16日18時47分故障跳脫，造成新竹市南大路、振興路、柴橋路及明湖路等一帶共1665戶停電，目前僅剩50戶未復電，事故原因配電場熔絲開關不良引起，預計將在22時30分全數復電。

有當地網友在PTT分享停電現場，指出明湖路部份路燈、號誌不亮，超商招牌也不亮，大路口有警察站崗指揮交通，有看到消防車跟台電工程車。也有民眾在臉書回報，「青草湖國小這邊突然停電，政府說的備電充足呢？」、「小動物又調皮了」、「電不夠跟設備故障都會停電」、「台電人員好像已在現場維修了」。

消防局指出，晚間18:49接獲通報，新竹市東區明湖路和柴橋路的交叉路口變電箱有火花冒出，消防人員抵達現場後已無火無煙，附近住戶及交通號誌有停電情形。