藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，她斜槓當起Youtuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，今（16）日她在社群平台曬出徵才資訊，高月薪讓網友看了直呼「夢幻職缺」。

薔薔今（16）日於社群平台貼出徵才資訊，誠徵兩名剪輯師，一個月工作量大概需要剪三支影片，歡迎符合條件的求職者提供履歷和作品，薔薔開出的條件包含專業剪輯後製能力、了解頻道風格、社群排程、有駕照會開車，福利是可以彈性居家辦公、有勞健保、供餐、獎金、不定時各地出遊等福利，月薪開出5萬，試用期3個月。

這樣的條件高於市面職缺，因此不少網友看到後表示：「現在去學還來的及嗎」、「這個徵才好有誠意，薔薔絕對是好老闆！」、「待遇太好了吧」、「我也好想跟著女神上班一定很開心」、「這個徵才好有誠意」、「夢幻職缺欸」、「突然好恨自己不會剪輯」、「這完全是我看過待遇最好的YT應徵」。

（來源／影片取自林嘉凌 薔薔Maze YouTube，如遭刪除請見諒。）

薔薔YouTube頻道擁有42萬訂閱者，性格豪爽的她對員工也非常好，曾感性表示希望能一直照顧員工生計，有次企劃更讓員工在大賣場自由購物，30分鐘內拿到的都可以帶回家，大手筆犒賞員工，良好的職場關係讓網友們羨慕。