女足世界盃4強今天上演大英國協內戰，「母獅軍團」英格蘭靠前鋒希普（Lauren Hemp）在第71分鐘抓住澳洲後衛卡本特（Ellie Carpenter）未果斷清球的失誤，見縫插針打破1平僵局，以3比1在雪梨的澳大利亞球場力克東道主，隊史首度殺入女足世界盃決賽，將與同樣首闖決賽的西班牙爭奪本屆后冠。

澳大利亞球場此役湧入75,784名觀眾，第36分鐘英格蘭圖恩在禁區左肋部第一時間起右腳勁射，將球轟入球門右上死角，讓客隊上半場1比0領先。不過第63分鐘澳洲發動快攻，當家球星珂兒（Sam Kerr）在右前場30碼外果斷起腳轟門，射入直接打進球門左上死角的世界波，扳成1平。

然而地主球迷高興不到10分鐘，英格蘭中場長傳到左側禁區，卡本特想卡位又想停球，結果沒將球清掉還失去重心，希普見機不可失立刻起左腳打入對角，讓英軍奪回領先。終場前魯索（Alessia Russo）為客隊射入保險球，鎖定勝局。

英格蘭過去兩屆世界盃都在準決賽敗陣，只能爭季軍，這次終於首度殺入決賽，讓本屆紐澳世界盃決賽成為「歐洲內戰」，為賽史第3次與2003年德國、瑞典爭后以來的第1次。

此外在大英國協的內戰中，英、澳包括此前的灰燼盃英澳板球對抗賽男、女組，與籃網球世界盃決賽，已是今夏第4次交手，英格蘭終於中止前3項賽事的敗績，在女足世界盃討回顏面。