前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦與「88會館」負責人郭哲敏、林秉文關係密切，還在桃園市長任內捷運站選址協助林秉文炒地皮，鄭文燦已委請律師完成提告。媒體人黃揚明表示，鄭文燦早在去年12月就因被控「炒地謀利」一事提告桃園市議員凌濤，但到現在都沒有進度、連開庭都沒有；他也質疑，若提告之後，檢調就認定是政治案件擱置著不處理、不去驗證攻防內容是真是假，司法就形同政治人物的遮羞布，那就很悲哀。

黃揚明今(16日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，黃國昌因郭哲敏一案遭鄭文燦提告，但其實鄭文燦早就已經表態「說一次告一次」，去年也已經提告國民黨桃園市議員凌濤；但凌濤向黃揚明透露，從去年12月到現在(今年8月)，這個案子沒有進度，連傳凌濤開庭都沒有。

黃揚明質疑，會不會提告變成政治動作？地檢署也認為這是政治案件，告完就放著，之後有任何人講話，鄭文燦就直接回說「我已經提告了，再講就再告」，但最終也沒有真正的真相出現。

黃揚明直言，外界都認為鄭文燦告黃國昌很好，就讓法院、檢察官來查核，由法院認證黃國昌、鄭文燦誰講的對，但如果提告完就擱置著不處理，司法就形同政治人物的遮羞布，因為司法不去驗證這些政治人物到底講的是真是假，那就很悲哀。

黃揚明也說，政黨輪替很重要的一點就是不要讓司法成為執政黨的附庸，現在的檢調系統變成執政黨可以一手遮天，他相信一定還有很有良心的檢察官，但現在看來政治力介入檢調系統的狀況越來越嚴重，司法是公平正義的最後一道防線，若連這都不可得，就是人民最悲哀的時候。

凌濤去年選舉期間開多場記者會，指控鄭文燦「縱容炒地牟利」、用十億資金操作賭盤讓綠營勝選等，鄭文燦也於去年11月23日到桃園地檢署控告凌濤加重誹謗。