台中港酒店大手筆祭出消費滿額抽日本雙人5天4夜旅遊行程。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

暑假倒數兩周，許多親子紛紛把握機會安排出遊，台中麗寶福容大飯店推出填問卷送500元住宿抵用金，加上享福卡會員優惠，最高可省2000元；麗寶樂園8月底前還有「海陸空3選2」方案。另外，鄰近台中港三井OUTLET的台中港酒店大手筆祭出消費滿額抽日本雙人5天4夜旅遊行程；和平區梨山賓館則打出續住只要1999元優惠，想撿好康要趁現在！

麗寶福容大飯店即日起推出「500元住宿抵用金」活動，凡完成問卷活動即可獲得抵用券，8月31日前只要在官網訂房，並選擇平日入住麗寶福容大飯店或賽車主題旅店皆可折抵，還可與福容連鎖會員的享福卡合併使用，換算下來最高1間房可折抵2000元。

麗寶福容大飯店指出，目前適逢麗寶福容大飯店LINE FRIENDS主題房、摩天輪1周年活動，入住還有加碼大禮包，邀請大家把握暑假尾巴，趕快來場住飯店、玩樂園、逛OUTLET、一站搞定的聰明省錢旅程。

另外，鄰近台中港三井OUTLET 的親子友善飯店-台中港酒店，則祭出超狂FUN送活動「美夢成真．十分享趣日本」，頭獎超級狂，送機票還不夠，直接送日本雙人5天4夜旅遊行程，以及上百樣好禮等旅客帶回家。

台中港酒店指出，活動即日起至12月31日止，當日消費滿3880元，即享有抽獎資格，消費越多機會越多；這次更攜手優質廠商「台灣伊日生活」、「華剛茶業」、「美國水壺玉米花」、「World Child」、「彩富實業」、「Blueseeds芙彤園」等提供超值好禮獎項，低門檻月月抽好禮，千萬不能錯過。

此外，高山旅行即將再進入新一波的旅遊型態，梨山旅宿業者，於8月開放預訂11月楓葉季，飯店搶手熱門程度可用秒殺形容。梨山賓館為迎接秋冬旅遊熱潮，9月初先邀請旅美聲樂博士張心梅到高山獻唱，並推出「梨山好朋友續住專案」，只要曾入住梨山賓館3次以上，或透過梨山當地人代訂房，即享有第2天續住1999元優惠，邀請民眾上山感受高山9月悠閒的慢活人生（相關優惠以各業者官網為準）。