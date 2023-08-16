美國海軍溫斯頓S邱吉爾號(DDG-81,USS Winston S. Churchill)，在佛羅里達州梅波特海軍基地(Naval Station Mayport)碼頭邊發生火災，有5人被嗆傷，目前未公布火災原因

美國海軍時報(NavyTimes)報導，大西洋海軍水面部隊( Naval Surface Force Atlantic)發言人卡特中校(David Carter)稱，火災發生在上午10點40分左右，船員立即做出反應，先撲滅大火，隨後以排煙系統，清除影響區域的煙霧，因此艦船沒有大礙。有5個船員被濃煙嗆聲，立即送往附近的醫院檢查，略為治療後並無大礙。

邱吉爾號屬於阿利伯克級IIA型，有更好的匿蹤化改良，包括砲塔與煙囪都明顯降低雷達與紅外線特徵。 目邱吉爾號隷屬第10航艦打擊群，正在基地進行優化升級，擔任大西洋與地中海防衛任務。