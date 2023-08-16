歐盟統計局指出，第1季歐盟區整體經濟微幅成長1.2%，但二氧化碳等溫室氣體排放並未隨之增加，反而降低3%。其27個成員國有21國減少排放量，其中15國經濟出現成長。

傳統上當經濟升溫時，工廠、商店使用能源變多，帶來溫室效應污染的氣體排放也隨之增加。不過歐盟統計局（Eurostat）今天發布的數據顯示經濟成長與節能減碳並不一定相違。

今年第1季歐盟經濟體共排放9.4億噸二氧化碳當量的溫室氣體（也就是將甲烷等其他溫室氣體換算成二氧化碳的單位），較去年同期降低了2.9%。同期比較歐盟的經濟成長率（GDP）則是1.2%。

歐盟統計局分析，第1季溫室氣體排放主要來自家戶（24%）、製造業（20%）、電力天然氣供應（19%）、農業（13%）和交通及倉儲部門（10%）。其中減排最大的是電力和天然氣部門，較去年同期減少了12.3%。

以各成員國來看，愛爾蘭、拉脫維亞等6國經濟成長，排放量也增加，但包含德國、法國、義大利、西班牙、荷蘭等大型經濟體在內的15國，則是經濟成長但溫室氣體排放量也能有效降低。捷克、匈牙利等6國則在第1季出現經濟率退，溫室氣體排放量也降低。