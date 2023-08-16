新北市新店區今（16日）傍晚6時許發生一起電動機車自然火警，一開始只是冒白煙，沒多久電動機車就起火燃燒，變成一團火球，火勢之大波及停在旁邊的3輛機車，警方接獲報案立即趕往現場，消防人員獲報趕抵，布水線灌救5分鐘即撲滅火勢。

據了解，起火點疑似就是焚燒最嚴重的電動機車，警方調閱監視器發現，起火處一開始有白煙冒出，沒多久就竄出大量火舌，初步排除人為縱火，研判可能是電動車自燃後延燒波及其他車輛，；確切起火原因尚待消防局火調人員調查。