基隆市長謝國樑（右3）、郭姓宗親會主委郭慶全（左3）、基隆市議會議長童子瑋（左2）、基隆市文化局長江亭玫（左1）等人，共同開啟中元祭主燈。（張志康攝）

除了郭子儀主燈外，海洋廣場上還有12生肖的燈飾，點亮夜晚的基隆港。（張志康攝）

鷄籠中元祭輪值主普郭姓宗親會16日晚間7時，在基隆市海洋廣場舉辦點燈儀式，由基隆市長謝國樑、郭氏宗親會理事長郭慶全、基隆市議長童子瑋、基隆市文化局長江亭玫等人，共同按鈕點燈。

謝國樑表示，今年中元祭的主題是「平安」，也特別肯定郭姓宗親會設置高達8公尺的Q版郭子儀主燈，連他也想要跟主燈合影自拍。

謝國樑說，國內受到疫情影響為期3年，好不容易擺脫了疫情的陰霾，今年盛大舉行鷄籠中元祭，聽聞宗親會早在一年前就開始著手籌備工作，感謝全體宗親會在主委郭慶全、理事長郭棋盛及爐主郭義隆等人共襄盛舉之下，與文化局齊心合力辦好中元祭的各項慶典，市府也會努力增加更多元素，希望吸引更多人來到基隆，共同感受到平安與愛。

這場主燈開燈儀式，由傳統的北管演奏揭開序幕，今年輪值主普的郭姓宗親會，在海洋廣場設置Q版的郭子儀主燈，並搭配由知名廠商贊助的裝置藝術。郭姓宗親會表示，這次的中元祭已經籌備了一年，主燈的造型是郭姓宗親會早在2019年設計的郭子儀公仔，如今將它放大，形成中元祭的主燈。

起源於1855年的鷄籠中元祭，是台灣第一個被指定為重要民俗的國家文化資產，傳承至今已邁入第169年。今年的「2023癸卯鷄籠中元祭」活動為期一個月，自8月15日晚間在老大公廟「起燈腳」、16日下午開龕門及晚間在海洋廣場開啟主燈，8月29日晚間市區遊行及望海巷海域施放水燈頭活動，一直到至9月15日關龕門、交接手爐，一系列的科儀與藝文華會，期許傳承中元祭的傳統文化，展現在地深厚的文化底蘊。

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