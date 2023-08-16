安卓手機錯了嗎？一名女網友表示，最近和朋友聚餐時首度帶男友出席，未料朋友看到男友拿出安卓手機，私下跟她說「拿安卓手機都怪人」，甚至完全不會想跟這樣的人有進一步發展，女網友一聽超尷尬，不曉得該如何請男友換成iPhone，上網發文請益後，慘遭大量網友痛罵，最終，她決定和男友打開天窗說亮話：「真的想要我在朋友中丟臉嗎？」

「男友拿安卓手機讓我覺得很丟臉！」原PO在論壇《Dcard》發文透露，和男友在一起剛滿3個月，日前和朋友聚餐時特地帶男友出席，用餐到一半，男友接到客戶電話暫時離席，這時朋友忍不住問原PO，「怎麼會跟拿安卓手機的男生交往？拿安卓手機基本上都怪人，光看到男生拿安卓就不會想更進一步」。

原PO表示，她自己和身邊的友人全都使用iPhone，被朋友這麼一問，瞬間超想找個洞鑽進去，而男友講完電話回來後，似乎也察覺到氣氛不對勁，原PO只能勉強擠出笑容說沒事，「實在不知怎麼開口要求他換手機」。

貼文曝光後，引來網友痛批，「拿手機也能拿出優越感喔？不如分手吧，你連這樣也能靠X」、「反串？還是真的有病？」、「雖然我也拿iPhone，但我也不會去歧視安卓手機」、「我年收百萬，拿OPPO呵呵，該被換掉的是你朋友，不是手機」、「蘋果那麼難用，充電還充超級慢，安卓才是寶物 充電速度越來越快，玩遊戲超級順」。

原PO後來也上傳和男友溝通的一長串對話截圖，其中原PO說道，「講成這樣了，你還不願意為了我換手機嗎？真的想要我在朋友中丟臉嗎？」男方則回應，「沒有想過會被注意用什麼手機」，而為了讓原PO消氣，男友決定先借用弟弟的iPhone 12，等最新款蘋果手機開賣後再買一台新的。對此，原PO開心地回應網友，「男友願意為了我換手機了喔」。