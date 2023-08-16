2024年總統、立委開打，民進黨立委賴品妤拚連任，但因賴品妤的父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，賴品妤被批反核立場是捍衛家族財路，是雲豹小公主，國民黨參選人廖先翔也在臉書上和賴隔空交火。而近日就有網友在網路論壇上預言表示，「柯文哲如果參選，侯友宜又保持第三，賴品妤搞不好可以五五波勝選」，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇文章表示，「廖先翔其實在汐止的風評還不錯，賴品妤基層也跑滿勤的。不過因為汐止本來就滿藍的，所以你在汐止社群上會看到滿多酸賴品妤的聲音，通常就是那種不關心政治的破殼小雞」，這位網友更分析，「真要說兩個人誰會當選其實難講，如果在汐止的LINE群或是PTT地方板、FB看，完全會覺得賴品妤連任機率是0%」。

這位網友最後也斷言，現在的問題是十二選區不是只有汐止，但是汐止人又多。如果不看汐止的話，賴品妤連任機率是100%，但加上汐止就不好說。一般來說，我猜最後很可能是51%：49%左右，廖險勝。但這次侯友宜實在太弱，柯文哲如果參選，侯友宜又保持第三，賴品妤搞不好可以五五波勝選」，而許多網友看完後紛紛留言表示，「五五波合理啊」、「確實五五波」、「其實賴還是有優勢的，雖然在困難選區，但是人家有輸的勇氣，至少敢行動」。