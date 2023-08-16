中國大陸總理李強今日主持召開國務院第二次全體會議，強調要強化各類政策協調配合，確保完成全年目標任務。

李強表示，堅持穩中求進工作總基調，堅定信心，保持定力，精準有力實施宏觀調控。要著力擴大國內需求，繼續拓展擴消費、促投資政策空間，提振大宗消費，調動民間投資積極性，扎實做好重大項目前期研究和儲備。加快用新技術、新業態改造提升傳統產業，大力推進戰略性新興產業集群發展。

李強表示，要著力深化改革，擴大開放，深入實施新一輪國企改革深化提升行動，優化民企發展環境；推動外貿穩規模、優結構，更大力度吸引和利用外資；要著力防範化解重大風險，有力有序有效推進重點領域實質性化險。

李強稱，國務院各部門要多為發展想辦法，多為企業助把力，在全社會營造幹事創業、共促發展的濃厚氛圍。

同時，要著力保障和改善民生，加大困難群眾社會救助兜底保障力度，多渠道促進就業增收；要著力強化防災、減災、救災和安全生產監管，切實做好災後恢復工作。