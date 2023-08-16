台中市民張文福身分證上的生日一錯50年，到戶政事務所調閱戶籍資料，才知早期戶政人員手抄謄寫錯誤所致，足足早了2天出生；張男想更正，但連帶許多證件也要更新，嫌麻煩想將錯就錯。大雅戶政事務所建議要及時更正，否則未來辦理繼承時會更麻煩。

張文福今年50歲，因從事營造事業，常參與祈福法會，但每次提供生辰八字供法師登錄辦理，常遭質疑其農曆生日為民國62年2月21日，國曆卻是62年3月23日，兩不相符。張表示，因媽媽說「 反正你都過農曆生日」，也就不以為意。日前，他再次提供生辰八字供法師登錄，法師忍不住說「你又拿錯的生日來騙我」！

張文福日前到大雅戶政所調閱戶籍資料，發現台中縣助產士公會提供的出生證明，其國曆生日為民國62年3月25日，身分證卻誤植為3月23日，就這樣錯了50年。張文福說，健保卡、駕照、銀行及其他證件等，要一一更正換發，非常麻煩，有考慮將錯就錯，不改了。

大雅戶政所主任陳振揚指出，張文福的生日原本登錄正確，民國63年，張家從北屯遷至大雅居住，戶政人員手抄過錄時發生錯誤，將免費為張文福換發身分證及提供戶籍謄本。

大雅戶政所表示，其中，健保、稅務機關及監理機關，戶政會平行通報，健保局會直接寄送更新的健保卡，不過，有些證件換發仍需其自行辦理。民眾身分證生日若登錄錯誤，建議最好及時更正，否則未來辦理繼承相關案件仍需更正，可能更麻煩。