台中市5月10日發生興富發文心愛悅建案工地塔吊吊臂掉落，釀1死14傷，且導致台中捷運列車及軌道毀損。台中市政府向興富發求償2.6億元破局。台中市議員、國民黨台中第四選區立法委員參選人(西屯、南屯)廖偉翔痛批，財團不能如此囂張，已經讓興富發躲過輿論制裁，還想拖著不賠。他也呼籲台中市及所有藍營縣市在興富發全額賠償之前，凍結所有建案，對抗到財團低頭為止。

廖偉翔今(16日)在臉書發文指出，中捷被工程吊臂砸中的地方位於南屯，就在他的選區內，聽到台中市府與興富發談判破裂，興富發認為賠償金額2.6億元太高不願賠償，實在令人感到憤怒。

廖偉翔痛批，中捷遭到飛來橫禍，不僅造成昂貴的進口的車廂無法修復，更因此必須動員無數人力物力排除問題，其中造成中斷營運的損失更是難以估計，最重要的，這次事件讓民眾對於搭乘交通工具產生恐懼，「這是你興富發賠得起的嗎？叫你賠2.6億已經很便宜你了，興富發家大業大，隨便賣一個建案都能賺回來，到底在磨蹭什麼？」

廖偉翔還提到，有民眾在網路上陳情說，請事假去和興富發和解，竟然被興富發代表酸說「好會唷！小富婆耶」，過程嬉皮笑臉、毫無歉意與誠意，完全不把自己造成的傷害當成一回事。

廖偉翔也轟說，興富發之前有民進黨眾人一起協助轉移焦點，反而讓台中市政府承受非議，已經躲過輿論制裁。這次又想拖著不賠、如此的不乾脆，難道是當台中市府好欺負嗎？一個國家的財團怎麼可以如此囂張！

廖偉翔認為，台中市政府要秉持強硬態度，在興富發全額賠償前，凍結所有興富發建案。他也要呼籲藍營執政的縣市一起凍結興富發的所有建案，成為盧市長的後盾，對抗到財團願意低頭為止！

興富發16日也發布聲明，對於台中市府求償2.6億元，部分報導指「興富發拒賠」、「金額過高」、「賠越少越好」的說法都非公司立場；興富發對於這次意外造成的損害從未拒賠，也不會推卸該負的相關法律責任，事發後已陸續與受害者及家屬達成和解。就中捷提出的2.6億賠償金額，雙方經2次協調未達成共識，也都同意透過公正專業仲裁程序釐清應負擔的責任，興富發願意遵守仲裁結果。興富發也再度強調，將以更加嚴謹的態度面對，承擔公司應負的責任。