中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長王毅16日在昆明應約會見到大陸出席「中國－南亞博覽會」的斯里蘭卡總理古納瓦德納。助力斯國有效應對金融債務問題挑戰，王毅強調，將提高斯國自主發展能力，擺脫「貧困陷阱」和「不發展陷阱」，加快工業化進程和農業現代化水準。

古納瓦德納表示，斯中戰略合作夥伴關係強勁有力，感謝中方堅定支持斯維護獨立、主權和領土完整，在斯面臨困難時給予及時有力幫助。可倫坡港口城和漢班托塔港等具有前瞻性的斯中旗艦合作專案不僅為斯里蘭卡人民帶來福祉，也將為地區互聯互通和可持續發展發揮關鍵作用。

斯國將同中方共同落實習近平主席提出的一系列重要全球倡議，期待拓展雙方經貿投資、農業、旅遊、地方、能源、創新等合作，助力斯實現糧食自給自足，加快關鍵產業發展。

王毅說，中斯關係已成為大小國家平等相待、友好相處的典範。中方珍視兩國歷代領導人培育的傳統友誼，永遠是斯里蘭卡可以倚靠的戰略夥伴。中方讚賞斯方始終堅持對華友好，在涉及中方核心利益問題上同中方站在一起。中方同樣堅定支持斯國維護主權獨立和民族尊嚴，願同斯方加強治國理政經驗交流和各領域合作，助力斯國有效應對金融債務問題挑戰，提高自主發展能力，擺脫「貧困陷阱」和「不發展陷阱」，加快工業化進程和農業現代化水準。

王毅稱，相信斯國必將克服暫時困難，找到符合國情的發展道路，實現浴火重生，振興繁榮。斯里蘭卡是「中國－南亞博覽會」的重要參與者和受益者，歡迎斯方繼續用好這一重要平臺，進一步開拓中方市場。