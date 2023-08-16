覓屍犬必須經過特殊訓練，方能承擔刑案或災區搜尋任務。

美國夏威夷州毛伊島7天前發生野火釀慘重死傷，至當地時間周二（15日）深夜，官方統計罹難者已106人，已成美國百年來死亡人數最多的火災，另約1300人下落不明。受過特殊訓練的「尋屍犬」日前已入災區服勤，牠們能分辨人類與其他動物的遺體，尋獲遺體後懂得保持距離不破壞。專家說，這等功力須經1年高強度訓練方可練就。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，夏威夷州州長格林（Josh Green）說，美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）逾400人、國民兵273人已加入毛伊島救災行列。擅長尋找遺體的工作犬「尋屍犬」（cadaver dog）至周一已達20隻，隨FEMA人員查找了27%的焚毀區域。

夏威夷毛伊島野火死傷慘重，搜救人員帶著工作犬進入災區尋覓罹難者遺體。

路透社報導，美國內華達州沙漠研究院（Desert Research Institute）偵查專家卡布凱（Mary Cablk）說，優良的尋屍犬必須天生具備某些特質，「要具備真正的玩心、對玩具著迷、自信、靈敏、不怕噪音或奇形怪狀的地貌，這樣的狗狗能幫上很大的忙」。卡布凱每年帶著自己的狗從事數十次搜索，也曾訓練好幾百隻狗、為訓犬師設計訓練計畫，但並未參與毛伊島救災行動。

FEMA本次救災行動負責人格林柏格（Jeremy Greenberg）周一接受聯訪時說，毛伊島災區極度危險，導致搜救困難。

每一隻尋屍犬在夠格上陣之前，須先接受為期1年高強度課程；進入災區後，每天最多可搜尋好幾十棟燒毀的房舍。夏威夷大學太平洋災害中心上周末估計，災情最慘重的觀光重鎮哈海納（Lahaina）至少2200幢建物毀損，其中86%為民宅。

覓屍犬陸續進入毛伊島尋找罹難者遺體。

搜救人員12日牽著覓屍犬進入毛伊島野火死傷最慘重的拉海納鎮工作。（美聯社）

覓屍犬在火場能偵查燒焦的屍體，也能分辨遺體屬於人類、寵物或其他動物。進入災區，狗狗知道自己不能雀躍興奮，不可以在遺骸與訓犬員之間來回奔跑，以免破壞現場。卡布凱說，覓屍犬一旦發現了什麼就會立即趴低。牠們也曉得不能進入焚毀房舍的遺跡，偵測到遺體時不會靠近，而是向訓犬員示警。

這些紮實的訓練成果來自加州近年多起野火災害死傷慘重的教訓，例如2018年11月釀86死、導致天堂鎮（Paradise）全毀的加州坎普野火（Camp Fire）。卡布凱說：「以前的做法是搜救人員就這麼踏進火焚之後的現場查看，又耙又鏟的，這讓後續火場人體鑑識人員工作更不容易，也讓尋獲的遺體更難以辨識。多名罹難者遺體靠在一起時骨頭會混淆，調查更困難。」

一如醫學院使用人類大體教學，訓犬員會用人類的血肉訓練工作犬。卡布凱說，有些國家不准使用人類遺骸訓犬，只能改用動物遺骸，但這會增加搜救難度。