【全程字幕】綠能賺很大？被問雲豹能源獲利21倍 賴品妤避答跑給記者追 @ChinaTimes

民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，賴品妤被批反核立場是捍衛家族財路，是雲豹小公主，引發熱議。她今(16日)更被媒體挑明問到，賴勁麟在蔡政府推動綠能政策下掛名18家綠能公司負責人，與台電到底有無利益輸送？賴品妤表示，已澄清過的內容再次被拿來冷飯熱炒，這樣的選舉操作她非常遺憾。媒體人謝曜州對此則酸，林智堅當初論文爭議第一時間也說是冷飯熱炒，但在那之前的選舉根本沒炒過。

賴品妤說，關於雲豹能源的部分，公司對於整個公司的狀況都已經有聲明，關於台電電價的部分，經濟部或台電也都有提出正式的聲明，至於她自己的部分，在周日都已發布正式的新聞稿和影片，大家可自行查證。她要提醒一件事，這些東西早在她2020年參選時，就已經大量的被不實的資訊攻擊過，現在看到這樣子的內容再次被拿來冷飯熱炒，她覺得非常遺憾。

媒體追問，賴勁麟的股份不到1％，怎麼可能會當公司的董事長？是不是為了新潮流在公司當門神？賴品妤說，其實非常多一般的企業，董事長的股份都不一定是到1％，其實民間企業一直都是這個樣子。如果真的有人有任何不法的事證，歡迎提出具體的不法事證，並去提出檢舉。

賴品妤(中)16日被追問雲豹能源公司問題，以「冷飯熱炒、非常遺憾」回應。（王揚傑攝）

媒體再追問，外界質疑的並不是違法的問題，而是賴勁麟在蔡政府推動綠能政策下，掛名了18家綠能公司負責人，這個部分到底跟台電的綠電利益輸送的關係是什麼？賴品妤仍未針對問題回應，她說，這個部分經濟部、台電針對電價的部分早已有非常明確的說明，她不知道大家為什麼不願意去看中央部會正式的說明，然後還是要以錯誤的資訊不斷的去傳達，對於這樣的選舉操作，她覺得非常的遺憾。

賴品妤隨後拒絕再回答其他問題，直接走上座車離開。

謝曜州今(16日)發文直酸，賴品妤說父親雲豹19家公司爭議，四年前就炒過了，冷飯熱炒。「四年前沒有這個兼任19家的新聞啊！」他強調，林智堅當初論文爭議第一時間也說是冷飯熱炒，但在那之前的選舉根本沒炒過。

「漏網之妤！」粉專「政客爽」也發文附圖揶揄，今天賴品妤面對記者提問：為什麼雲豹能源能獲利21倍？聽完之後轉身離開，有話說不出來。